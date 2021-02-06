Напомним, что в 2009-2011 годах Жирков выступал за "Челси". Он рассказал о существовавшем в лондонском клубе отношении ветеранов к молодым игрокам.
"Раньше что-то вроде дедовщины даже в Англии было. Нам рассказывали, что в "Челси" молодые должны были заранее приходить в раздевалку и греть стульчак в туалете для Терри или других опытных игроков. Кофе приносить или еще что-нибудь в этом роде", - заявил Жирков.
Отметим, что Жирков выступает за "Зенит" с 2016 года. В нынешнем розыгрыше РПЛ он провел 13 матчей и сделал два голевых паса.
Источник: Матч ТВ
"Молодые должны были греть стульчак в туалете для опытных игроков". Жирков рассказал о дедовщине в "Челси"
Фото: "Зенит"
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