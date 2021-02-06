"После "Армавира" у Валерия Георгиевича было не так много предложений. "Мальорка"? Значит, после "Мальорки". В этот момент поступило предложение от сборной Белоруссии. Он прилетал, с ним встречались зампред, федерация. Очень хотели белорусы видеть Карпина у руля сборной, но он отказался, потому что хотел реализовать себя на клубном уровне", - рассказал Новиков в эфире программы комментатора Нобеля Арустамяна "Инсайдеры".
Напомним, что Карпин начал свою тренерскую карьеру в московском "Спартаке". После 52-летний специалист работал в испанской "Мальорке" и "Торпедо" из Армавира. В 2018 году тренер возглавил "Ростов".
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги по итогам 19-и туров желто-синие занимают 5-е место, имея в своем активе 32 очка. 21-го февраля "Ростов" сыграет дома с "Ахматом" в рамках 1/8 финала Кубка России. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Агент: Карпина очень хотели видеть у руля сборной Белоруссии
Футбольный агент Сергей Новиков рассказал, какие варианты продолжения тренерской карьеры были у Валерия Карпина до того, как специалист возглавил "Ростов".
Фото: Rusfootball
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