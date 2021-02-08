— Бауэр сейчас находится на карантине, всё нормально. Как пройдёт, будет играть. Карантин будет проходить в России, на сборы Мориц не поедет, — цитирует Шайбекова "Чемпионат".
29-летний Бауэр арендован российским клубом у "Сток Сити" на остаток сезона. В текущем сезоне австриец провел мять матчей в английской Премьер-лиге 2 и забил три гола.
Стало известно, почему новичок "Уфы" Бауэр не поедет на сборы команды
Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков рассказал, когда к команде присоединится новичок Мориц Бауэр.
Фото: ФК "Рубин"
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