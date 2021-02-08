Понсе отметил, что игроки "Спартака" удивились переходу Кокорина в "Фиорентину", поскольку всё произошло слишком быстро. Также он заявил, что запомнит Александра как хорошего человека и игрока.
"Честно, я так и не понял, что это было. Он пришел летом, совсем немного поиграл, а перед обедом на сборе встал и сказал: "Ребята, я уезжаю в "Фиорентину". Мы удивились, поскольку все произошло слишком быстро и неожиданно. Однако в любом случае я запомню Кокорина как хорошего парня и футболиста. На тренировках он продемонстрировал, на что способен. Желаю, чтобы у него все получилось в чемпионате Италии", - заявил Понсе.
Напомним, что в конце прошлого месяца Кокорин перешел из "Спартака" в "Фиорентину". По информации прессы, сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро.
5 февраля Александр дебютировал за новую команду. Он вышел на замену в матче 21-го тура чемпионата Италии с "Интером". Кокорин появился на поле на 73-й минуте, в этой игре "Фиорентина" уступила со счетом 0:2.
Источник: Sport24
Понсе - о переходе Кокорина в "Фиорентину": честно, я так и не понял, что это было
Нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе высказался о переходе форварда Александра Кокорина в "Фиорентину".
Фото: "Фиорентина"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!