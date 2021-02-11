— Сомневаюсь, что Промес и Рондон станут столь же значимыми игроками, какими были до отъезда из РПЛ, — цитирует Игонина "Спорт уик-энд".
29-летний Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, выиграв чемпионат и Суперкубок России. Сообщается, что игрок может вернуться в стан красно-белых.
31-летний Рондон с 2012 по 2015 год выступал в России за "Рубин" и "Зенит". Интерес к нападающему проявляет ЦСКА.
Игонин: сомневаюсь, что Промес и Рондон станут столь же значимыми игроками, какими были до отъезда из РПЛ
Бывший капитан "Зенита" Алексей Игонин высказался о возможном возвращении Соломона Рондона и Квинси Промеса в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
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