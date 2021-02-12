Откровения Чепчугова, 300 миллионов для "Тамбова", Черчесов - о Головине и Миранчуке. Главное за 12 февраля

Нашлись денежки
РПЛ обещала - РПЛ сделала. Говорил Сергей Прядкин, что не допустит снятия "Тамбова" с чемпионата, так и добился своего. Конечно, не без помощи РФС. Для "Тамбова" нашли 300 миллионов рублей. Пока у клуба долгов еще больше (почти полмиллиарда), но уже есть договоренности с кредиторами по их сокращению. С одной стороны, менеджмент "Тамбова" - это образец как не надо работать. С другой стороны, РПЛ верила обещаниям, давала лицензию, а значит тоже виновата.
Умер массажист ЦСКА
Печальные новости пришли из ЦСКА. На 67-м году жизни скончался легендарный работник клуба, массажист Михаил Насибов. Соболезнования семье Насибова выразили абсолютно все. Комментаторы и журналисты не представляли ни одного сбора ЦСКА без массажиста. Понтус Вернблум назвал Насибова фантастическим человеком. А Игорь Акинфеев помогал Михаилу Николаевичу материально. Редакция Rusfootball присоединяется к соболезнованиям.
Малком пропустит матч с "Ростовом"
"Зенит" в качестве нового соперника для контрольного матча выбрал сборную Узбекистана. Питерский клуб победил, на этот раз крупно, со счетом 4:0. Дублем в матче отметился Андрей Мостовой.
А медработники "Зенита" провели глубокое обследование повреждения Малкома. Травма не позволит бразильцу выступать в течение 3 недель. Таким образом, Малком не сыграет в первом матче после возвращения РПЛ против "Ростова".
Кризис Сергея Чепчугова
Депрессия - главная болезнь XXI века. Спортсмены, как и творческие люди, очень сильно зависят от своего эмоционального фона. Кто-то справляется с давлением, оставаясь с холодной головой даже при огромных деньгах. А кто-то начинает страдать. Главное, как и везде, осознать проблему. Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов столкнулся с настоящим душевным кошмаром в своей жизни.
Катализатором проблем стал отъезд в Красноярск, где Чепчугов остался без семьи. Жена не отправилась в Сибирь вместе с ним, поэтому у Чепчугова начались проблемы с алкоголем. Употреблял он и в ЦСКА, а Леонид Слуцкий к этому отнесся с пониманием. Все дошло до критической точки, которая только возможна при сильной депрессии. Хорошо, что Сергей успел подумать о дочери и остался жив, а сейчас, несмотря на массу странных постов в Инстаграме, уверяет, что выбрался из психологического ада.
Черчесов не переоценивает Головина
Время лечит. Конец прошлого года главный тренер сборной России Станислав Черчесов провел на нервах, срываясь то на Дениса Казанского, то на Дмитрия Позова. Волна агрессивности сошла, и Черчесов спокойно поделился мнением по поводу выступлений некоторых игроков, рассматривающихся в качестве лидеров национальной команды. В первую очередь, речь шла об Александре Головине. Черчесов справедливо отметил, что Головину по силам расти дальше и выбиваться в топ-клуб. При этом, Станислав Саламович заявил, что нельзя переоценивать последние игры Александра.
Черчесов похвалил Алексея Миранчука за хороший январь, но посоветовал полузащитнику быстрее становиться основным игроком "Аталанты". Главный тренер сборной даже коснулся темы Александра Кокорина, которого, по его мнению, рано рассматривать в качестве кандидата в сборную. Тем более в качестве конкурента Артему Дзюбе. Черчесов заявил, что невызов в сборную пошел на пользу форварду "Зениту". В общем, Черчесов в который раз намекнул на свою мудрость и немножко гениальность.
"Сити" вынес всех
В этом сезоне в АПЛ нет гигантского отрыва лидера от всех остальных. Но если "Манчестер Сити" не притормозит, то через месяц чемпион Англии будет определен с точностью до 99%. "Сити" в январе выиграл 6 матчей с общим счетом 16:1. За травмированных и растерявших форму нападающих отдувался Илкай Гюндоган. У полузащитника 5 голов. Он впервые в карьере получил награду "Лучший игрок месяца".
Естественно, лучшим тренером января стал Хосеп Гвардиола. Но у него таких наград достаточно. О своих прошлых победах Пеп вспомнил, поздравляя "Баварию" с победой на Клубном чемпионате мира. Гвардиола предложил мюнхенцам встретиться с "Барселоной" его образца, чтобы определить, какой клуб сильнейший. "Барса" под его руководством стала первым клубом, который выиграл 6 трофеев за сезон. Набираем легенд, как в FIFA, и вперед.
Фото: Спорт-Экспресс, официальный сайт "Зенита", официальный сайт АПЛ