"Я не знаю о намерении в клубе продать Мурило летом. И должны ли они говорить? Моя коммерческая работа не зависит от того, хочет ли клуб его продать или нет", - заявил Минейро.
Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что защитник "Локомотива" Мурило может быть продан летом. Руководство московского клуба считает, что это будет успешной сделкой.
Мурило стал игроком "Локомотива" в 2019 году. На счету бразильского футболиста 56 матчей за "железнодорожников". В текущем сезоне он провел 24 матча, в которых сумел забить 2 мяча.
Источник: "СЭ"
Агент Мурило: я не знаю о намерении "Локомотива" продать игрока летом
Агент Лукас Минейро, представляющий интересы защитника "Локомотива" Мурило, прокомментировал информацию о возможной продаже игрока летом.
Фото: ФК "Локомотив"
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