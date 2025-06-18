Такое решение принято на фоне военной эскалации между Израилем и Ираном. По данным израильского издания One, иностранным футболистам выдали право покинуть клубы без штрафных санкций и выплаты компенсаций.
Подобные послабления в июне 2022 года были введены в отношении российских команд, когда ФИФА позволила легионерам приостанавливать действия контрактов в связи с проведением СВО.
Иностранцам разрешили приостанавливать контракты в Израиле из-за войны
Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам приостанавливать контракты с израильскими клубами из-за войны.
Фото: УЕФА