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Иностранцам разрешили приостанавливать контракты в Израиле из-за войны

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам приостанавливать контракты с израильскими клубами из-за войны.
Фото: УЕФА
Такое решение принято на фоне военной эскалации между Израилем и Ираном. По данным израильского издания One, иностранным футболистам выдали право покинуть клубы без штрафных санкций и выплаты компенсаций.

Подобные послабления в июне 2022 года были введены в отношении российских команд, когда ФИФА позволила легионерам приостанавливать действия контрактов в связи с проведением СВО.

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