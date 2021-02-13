Быстров усомнился в том, что Рондон усилит ЦСКА. По словам экс-игрока сборной России, форвард вряд ли поможет "армейцам".
"ЦСКА до этого взял Гайча, высокого нападающего. Не получилось, видимо, решили сделать вторую попытку. Мне кажется, это не усиление для ЦСКА. Он находился в слабом китайском чемпионате. Да, забивал там, но там уровень чемпионата слабый. Думаю, он не поможет команде", - заявил Быстров.
Отметим, что в минувшем сезоне Рондон провел за "Далянь Про" 16 матчей в чемпионате Китая и забил девять голов. Напомним, что ранее нападающий выступал в России за "Рубин" и "Зенит".
Источник: Матч ТВ
Быстров: мне кажется, Рондон - не усиление для ЦСКА
Экс-игрок сборной России Владимир Быстров прокомментировал возможный переход форварда "Далянь Про" Саломона Рондона в ЦСКА.
Фото: Pool / Getty Images
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