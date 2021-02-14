Массажист Кокорина: я еще не видел Сашу и ничего не могу сказать о его травме

Массажист форварда "Фиорентины" Александра Кокорина Сергей Колесников прокомментировал информацию, что он будет помогать восстанавливаться игроку.
Фото: ФК "Фиорентина"
"Я в Италии сейчас. Я пока еще не знаю, я его еще не видел и ничего не могу сказать по этому поводу. "Фиорентина" на игре, и Саша не приехал", - сказал Колесников.

Напомним, ранее появилась информация, что у нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина травма, похожая с той, какая у него была в "Спартаке". Из-за этого он не выходит на поле, а помочь восстановиться россиянину должен массажист Сергей Колесников.

Александр Кокорин перебрался в состав "Фиорентины" в январе нынешнего года. Он дебютировал за "фиалок" 5 февраля в матче против "Интера". Игрок вышел на 73-й минуте при счете 2:0 в пользу миланской команды. До конца матча счет не изменился.

В сегодняшнем матче против "Сампдории" (1:2) Кокорин остался на скамейке запасных "Фиорентины".

Источник: Sport24

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Теги: Серия А Кокорин Фиорентина Колесников
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