Боярский - об аренде Рондона в ЦСКА: у меня нет сожалений, что он перешел в стан конкурента

Народный артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал переход форварда Соломона Рондона в ЦСКА на правах аренды.
"Буду ли я следить за Рондоном? Конечно, нет! Меня вообще мало интересует этот футболист, тем более в ЦСКА. И у меня нет сожалений от того, что он перешел в стан конкурента. Не смогу сказать о его конкуренции в ЦСКА в линии нападения, я не особо сведущ о его талантах и соперниках. Я жду с интересом 20 числа, в какой форме выйдет "Зенит" и как он сыграет после перерыва, а все остальное меня не интересует", - приводит слова Боярского Sport24.

Напомним, что Рондон защищал цвета петербургского клуба в период с 2014 по 2015 год. В стан ЦСКА 31-летний венесуэлец перешел из китайского "Далянь Ифан". Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона с опцией возможного последующего выкупа.

За сборную Венесуэлы Рондон выступает с 2008 года. В составе национальной команды он отметился 31 забитым мячом. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6,5 млн евро.

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Теги: Боярский ЦСКА Зенит Рондон
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