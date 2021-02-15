"Сложное решение. Есть регламент, по которому делаются температурные замеры. Погодный фактор вносит неопределенность. Ожидаем, что решение по матчу будет принято до самого матча, если прогноз погоды будет подтверждаться или ухудшаться. Хотим, чтобы решение было принято как можно быстрее. Матч кубковый, его проводит РФС. Есть регламент, но не хотелось бы, чтобы болельщики пришли и за час до матча узнали о том, что игра не состоится. Надеюсь, что такое решение будет принято хотя бы накануне", - сказал Пивоваров.
Напомним, ранее появилась информация что матч 1/8 финала Кубка России между "Динамо" и "Спартаком" может быть перенесен из-за холодов. В день проведения матча, 20 февраля, в Москве ожидается от минус 16 до минус 21 градуса мороза. В соответствии с регламентом проведения соревнований, если за час до начала матча температура воздуха ниже минус 15 градусов, то в таком случае инспектор запрашивает согласие обеих команд на участие в матче. Но окончательное решение о проведении встречи принимает главный арбитр встречи.
Игра 1/8 финала Кубка России "Динамо" - "Спартак" начнется в 19:30 мск.
Источник: "Матч ТВ"
В "Динамо" прокомментировали возможный перенос матча Кубка России против "Спартака"
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров рассказал о ситуации с проведением матча 1/8 финала Кубка России против "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"
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