Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бразилия
20:00
ЯпонияНе начат
Германия
23:30
ПарагвайНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Ахмат
16:00
БорацНе начат

Кузяев хочет продолжить карьеру в Испании. Он набрал 0+0 за 19 матчей в "Рубине" - источник

Российский полузащитник Далер Кузяев определился со своим будущим.
Фото: ФК "Рубин"
По информации источника, российский полузащитник Далер Кузяев рассматривает несколько клубов испанской Ла Лиги - у него есть вид на жительство в Испании.

В минувшем сезоне Кузяев выступал за казанский "Рубин" - он вышел на поле в 19 матчах во всех турнирах и не смог отметиться результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего полузащитника в 3 миллиона евро. По окончании сезона-2025/26 казанцы сообщили об уходе футболиста на правах свободного агента.

Источник: "СЭ".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится