По информации источника, российский полузащитник Далер Кузяев рассматривает несколько клубов испанской Ла Лиги - у него есть вид на жительство в Испании.
В минувшем сезоне Кузяев выступал за казанский "Рубин" - он вышел на поле в 19 матчах во всех турнирах и не смог отметиться результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего полузащитника в 3 миллиона евро. По окончании сезона-2025/26 казанцы сообщили об уходе футболиста на правах свободного агента.
Источник: "СЭ".
Кузяев хочет продолжить карьеру в Испании. Он набрал 0+0 за 19 матчей в "Рубине" - источник
Российский полузащитник Далер Кузяев определился со своим будущим.
Фото: ФК "Рубин"