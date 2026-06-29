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В "Целе" высказались о будущем Никиты Иосифова
Сегодня, 13:49
Спортивный директор словенского "Целе" Геннадий Голубин высказался о будущем Никиты Иосифова.
Фото: ФК "Целе"
По словам Голубина, контракт Иосифова с клубом истек.
- У Иосифова закончился контракт с "Целе". Надо у него спрашивать о вариантах продолжения карьеры. Думаю, в нашей команде Никита уже не окажется, - цитирует Голубина
"СЭ"
.
Никита Иосифов выступал за словенский "Целе" с августа 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 72 матча и отметился 20 забитыми мячами и 18 голевыми передачами. Ранее он был игроком "Вильярреала Б", "
Локомотива
", "Кастельона" и "Мирандеса". Рыночная стоимость 25-летнего россиянина оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 миллионов евро.
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Целе
Никита Иосифов
Опубликовал:
Даниил Нахлёсткин
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