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Маринкин - о Шварце: вкладывает всю свою душу в тренировочный процесс

Полузащитник "Динамо" Тимофей Маринкин поделился своим мнением о Сандро Шварце.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Маринкина, Шварц - добрый человек, который вкладывает всю душу в тренировочный процесс.

- Как тренер, человек очень добрый. Приятные эмоции. Только положительные отзывы.

Вкладывает всю свою душу в тренировочный процесс. Будем отвечать тем же, - цитирует Маринкина "СЭ".

Сандро Шварц был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" в мае текущего года. Напомним, что немецкий специалист уже работал в клубе с 2020 по 2022 год - под его руководством бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата России, а также доходили до финала Кубка страны.

По итогам минувшего сезона столичная команда заняла седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 45 очков в 30 встречах. Также бело-голубые дошли до финала Пути РПЛ Кубка страны, где уступили "Краснодару".

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