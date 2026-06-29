Маринкин - о Шварце: вкладывает всю свою душу в тренировочный процесс

- Как тренер, человек очень добрый. Приятные эмоции. Только положительные отзывы.
Вкладывает всю свою душу в тренировочный процесс. Будем отвечать тем же, - цитирует Маринкина "СЭ".
Сандро Шварц был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" в мае текущего года. Напомним, что немецкий специалист уже работал в клубе с 2020 по 2022 год - под его руководством бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата России, а также доходили до финала Кубка страны.
По итогам минувшего сезона столичная команда заняла седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 45 очков в 30 встречах. Также бело-голубые дошли до финала Пути РПЛ Кубка страны, где уступили "Краснодару".