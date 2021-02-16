- В чем феномен Хвичи? Как объяснить его феномен, если он меня на первых тренировках отвалтузил по всей бровке? Я вообще не понимал, кто это, как он это делает. Хвича - очень быстрый, резкий, здорово контролирует мяч на скорости. Он постоянно развивается, у него нет потолка. Квара постоянно хочет играть, тренироваться, ему всегда нужен мяч. Да, у Хвичи могут быть небольшие спады, но это нормально. Против него очень тяжело играть, потому что он непредсказуемый. Может убрать мяч под любую ногу, исполнить какой-то неожиданный финт, прокинуть мяч между ногами. Технически очень силен, - передает слова Самошникова "Спорт-Экспресс".
23-летний крайний защитник Илья Самошников перешел в казанский "Рубин" из московского "Торпедо" в январе 2020 года. За команду Леонида Слуцкого футболист провел 22 матча (6 - в сезоне 2019/2020), в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
20-летний грузинский вингер Хвича Кварацхелия стал игроком "Рубина" в июле 2019 года после того, как агенты футболиста не договорились об условиях контракта с московским "Локомотивом". В 44 матчах за казанский клуб атакующий полузащитник сборной Грузии забил 5 голов и отдал 10 результативных передач. В течение 2020 года трансферная стоимость Кварацхелии по оценке портала Transfermarkt выросла с 2,5 млн евро до 10 млн евро.
Самошников - о Кварацхелии: на первых тренировках в "Рубине" Хвича отвалтузил меня по всей бровке
Защитник "Рубина" Илья Самошников рассказал о феноменальных футбольных качествах своего одноклубника Хвичи Кварацхелии.
Фото: ФК "Рубин"
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