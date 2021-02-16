Актер и болельщик "Зенита" Михаил Боярский госпитализирован в Петербурге

Актер и болельщик " Зенита " Михаил Боярский попал в больницу в Санкт-Петербурге, речь не идет о заражении коронавирусом.

Фото: ТАСС

Как сообщает источник, точных данных о диагнозе пока нет. Вместе с тем известно, что коронавирус у 71-летнего артиста не обнаружен. Отмечается, что 10 дней назад Боярский сделал прививку от вируса.



"Видимо, сосудистая реакция. Может быть, отпустят домой, жду решения врачей", - сообщила Лариса Луппиан, жена Боярского.



Источник: Телеграм-канал "Mash на Мойке"