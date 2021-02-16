Вандерсон: Мамаев всегда был вежливым, добрым парнем. Очень удивился, когда его посадили

Экс-нападающий "Краснодара" Вандерсон высказал свои впечатления о полузащитнике Павле Мамаеве.
Фото: ФК "Краснодар"
- С Мамаевым я знаком, он хороший человек. Когда его посадили, я очень удивился, не понял, как вообще такое могло произойти. Он всегда был вежливым, добрым парнем. Думаю, многие были в шоке. Кокорина я не знаю лично, так что сложно о нем говорить, - цитирует Вандерсона ВсеПроСпорт.ру.

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин (клубы указаны по состоянию на момент событий) в октябре 2018 года стали фигурантами уголовной истории с нанесением побоев посторонним лицам, по результатам которой футболисты были осуждены и отбыли по 11 месяцев тюремного заключения.

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Теги: Краснодар Мамаев Вандерсон
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