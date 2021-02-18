Ранее СМИ сообщили, что "Тамбов" решил сняться с Кубка России. Килина спросили, знает ли он что-то об этом.
"Нет, мы все из СМИ узнаем. Ну раз пишут, что отправили документы, наверное, все так и было сделано. Я по этому поводу ничего не могу сказать. У нас не было никаких собраний, ничего", - ответил футболист.
Также он заявил, что игроки "Тамбова" не знают, когда команда вылетит со сборов.
"Нет, не знаем, когда должен быть вылет команды, это спросите у тренеров, я без понятия", - сказал Килин.
Отметим, что 21 февраля "Тамбов" должен сыграть с "Локомотивом" на выезде в матче 1/8 финала Кубка России.
"Тамбов" испытывает серьезные финансовые проблемы, из-за которых может сняться с Кубка и чемпионата России. На данный момент команда занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в запасе 13 очков.
Источник: Матч ТВ
Игрок "Тамбова" - об участии команды в Кубке России: мы даже не знаем, когда должен быть вылет со сборов
Полузащитник "Тамбова" Антон Килин заявил, что игроков команды не уведомляли о снятии с Кубка России.
Фото: "Тамбов"
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