Игрок "Тамбова" - об участии команды в Кубке России: мы даже не знаем, когда должен быть вылет со сборов

Полузащитник "Тамбова" Антон Килин заявил, что игроков команды не уведомляли о снятии с Кубка России.

Фото: "Тамбов"