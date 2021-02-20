Лещенко: есть надежда, что "Динамо" будет играть в еврокубках

Народный артист РСФСР и болельщик "Динамо" Лев Лещенко поделился эмоциями от победы команды в матче 1/8 финала Кубка России против "Спартака" (2:0).
Фото: РБК
— Замечательная игра, видно было, что ребята мотивированы были на победу. Есть надежда, что они пробьются в финал Кубка, в еврокубках будут играть, — цитирует Лещенко Sport24.

Напомним, "Динамо" обыграло "Спартак" 2:0 и вышло в четвертьфинал Кубка России. Победитель Кубка России получает возможность попасть в групповой этап Лиги Европы.

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Теги: Динамо Спартак Кубок России Лещенко
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