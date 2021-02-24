— Узнал от родителей, что на федеральной трассе вблизи места, где я живу, вывесили огромный баннер с оскорбительным высказыванием. Полиция занималась этим делом: как убрать, куда отправлять. Это случилось через несколько дней после игры. Там было написано, что судья Казарцев — нехороший человек. Не буду цитировать, — цитирует Казарцева "СЭ".
Напомним, Василий Казарцев стал главным судьей матча 1-го тура чемпионата России нынешнего сезона между "Сочи" и "Спартаком" (2:2). Казарцев назначил пенальти в ворота красно-белых, который потом РФС признал неверным.
Казарцева отстранили, следующий раз матч он судил в рамках 11-го тура РПЛ между "Ротором" и "Тамбовом" (0:2). Всего судья отработал в этом сезоне шесть матчей, в которых показал 28 желтых и одну красную карточки.
Судья Казарцев вспомнил, как про него вывесили баннер на трассе после игры "Спартака" и "Сочи"
Российский судья Василий Казарцев вспомнил, что после матча 1-го тура "Спартак" — "Сочи" (2:2) в его честь вывесили баннер на трассе.
Фото: РПЛ
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