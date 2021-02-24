Судья Казарцев вспомнил, как про него вывесили баннер на трассе после игры "Спартака" и "Сочи"

Российский судья Василий Казарцев вспомнил, что после матча 1-го тура "Спартак" — "Сочи" (2:2) в его честь вывесили баннер на трассе.
Фото: РПЛ
— Узнал от родителей, что на федеральной трассе вблизи места, где я живу, вывесили огромный баннер с оскорбительным высказыванием. Полиция занималась этим делом: как убрать, куда отправлять. Это случилось через несколько дней после игры. Там было написано, что судья Казарцев — нехороший человек. Не буду цитировать, — цитирует Казарцева "СЭ".

Напомним, Василий Казарцев стал главным судьей матча 1-го тура чемпионата России нынешнего сезона между "Сочи" и "Спартаком" (2:2). Казарцев назначил пенальти в ворота красно-белых, который потом РФС признал неверным.

Казарцева отстранили, следующий раз матч он судил в рамках 11-го тура РПЛ между "Ротором" и "Тамбовом" (0:2). Всего судья отработал в этом сезоне шесть матчей, в которых показал 28 желтых и одну красную карточки.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак Сочи Казарцев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(6)

Последние новости

Кокорин восстановился после травмы и тренируется в общей группе "Фиорентины"
Семин прокомментировал трансфер Промеса в "Спартак"
Источник: "Спартак" намерен продать Педро Рошу после трансфера Промеса
Тадич: Промес - хороший парень и отличный футболист. Нам будет его не хватать
Оргкомитет Евро-2020 представит комикс об игроках сборной России, первый выпуск посвящен Дзюбе 5
Червиченко - о возвращении Промеса в "Спартак": хозяйский каприз, не более 3
"Герой вернулся в город". "Спартак" объявил о переходе Промеса 4
"Аякс" объявил, сколько "Спартак" заплатил за трансфер Промеса
Миллер переизбран на пост главы "Газпрома" еще на пять лет 7
Наставник "Аякса" пожелал удачи Промесу в "Спартаке"
Сборная России проведет сбор в Сочи перед мартовскими играми
В "Спартаке" подтвердили, что сегодня Промес прилетит в Москву 5
Судья Казарцев вспомнил, как про него вывесили баннер на трассе после игры "Спартака" и "Сочи" 10
"Спартак" намекнул на трансфер Промеса (видео) 2
Источник: "Спартак" заплатит за Промеса 8,5 млн евро. С бонусами сумма может увеличиться до 11 млн 2
Стал известен номер Урунова в "Уфе" 3
Источник: Промес на пути в Россию, он подпишет контракт со "Спартаком" на 3,5 года 20
Кукуян рассудит "Локомотив" - ЦСКА и другие назначения судей на матчи 20-го тура РПЛ 2
Быстров: "Тамбов" отказался от моей кандидатуры? Головой же надо думать, я в футбол не играю уже сколько лет 2
Черышев рискует пропустить 5 и 6 игру за "Валенсию" подряд 1
Павлюченко: я в "Тамбов" никогда и не собирался. По сравнению с командой Премьер-лиги у "Знамени" с финансами все хорошо 2
"Ростов" вернул Хашимото в заявку на сезон РПЛ 1
Источник: "Ахмату" придется отдать Раванелли в аренду из-за лимита на легионеров 1
"Локомотив" получит уникальную форму в FIFA
Абрамовичу строят 145-метровую яхту 11
Стали известны условия покупки "Краснодаром" форварда Бупендзы 7
Три итальянских топ-клуба интересуются Матой
"Краснодар" отправился в Хорватию на матч Лиги Европы с "Динамо" (фото)
Тугарев признан лучшим игроком "Ростова" в декабре 2
Главный тренер БАТЭ рассказал про общение с Черчесовым на сборах в Турции
Все новости
-