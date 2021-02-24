Источник: "Спартак" намерен продать Педро Рошу после трансфера Промеса

"Спартак" намерен продать бразильского нападающего Педро Рошу после перехода в клуб Квинси Промеса из "Аякса".
Фото: "Чемпионат"
По данным источника, в ближайшее время "Спартак" исключит Рошу из заявки на РПЛ. Это связано с предстоящим переходом Промеса. Когда Квинси перейдет в "Спартак", в команде будет девять футболистов, считающихся в РПЛ легионерами. При этом клубам позволено иметь в заявке только восемь легионеров. В связи с этим "Спартак" планирует продать Рошу.

Вероятно, форвард продолжит карьеру на родине, где на него есть устойчивый спрос. Отметим, что трансферное окно в Бразилии откроется 1 марта.

Напомним, что Педро Роша присоединился к "Спартаку" на сборах в Дубае, вернувшись из аренды во "Фламенго".

Ожидается, что вскоре "Спартак" подпишет контракт с полузашитником "Аякса" Квинси Промесом. Ранее амстердамский клуб объявил, что игрок будет продан за 8,5 миллиона евро без учета бонусов.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Педро Роша Промес Спартак Российские трансферы
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