По данным источника, в ближайшее время "Спартак" исключит Рошу из заявки на РПЛ. Это связано с предстоящим переходом Промеса. Когда Квинси перейдет в "Спартак", в команде будет девять футболистов, считающихся в РПЛ легионерами. При этом клубам позволено иметь в заявке только восемь легионеров. В связи с этим "Спартак" планирует продать Рошу.
Вероятно, форвард продолжит карьеру на родине, где на него есть устойчивый спрос. Отметим, что трансферное окно в Бразилии откроется 1 марта.
Напомним, что Педро Роша присоединился к "Спартаку" на сборах в Дубае, вернувшись из аренды во "Фламенго".
Ожидается, что вскоре "Спартак" подпишет контракт с полузашитником "Аякса" Квинси Промесом. Ранее амстердамский клуб объявил, что игрок будет продан за 8,5 миллиона евро без учета бонусов.
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: "Спартак" намерен продать Педро Рошу после трансфера Промеса
"Спартак" намерен продать бразильского нападающего Педро Рошу после перехода в клуб Квинси Промеса из "Аякса".
Фото: "Чемпионат"
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