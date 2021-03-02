Священник посоветовал Чалову и Облякову молиться перед матчами

Священник Павел Островский, являющийся болельщиком ЦСКА, посоветовал игрокам команды Федору Чалову и Ивану Облякову молиться перед матчами.
Фото: ЦСКА
"Рекомендую футболисту Чалову быть поспокойнее — тогда будет больше голов забивать. Я переживаю за него и за Облякова: когда они промахиваются в очередной раз, так расстраиваются… Ребята, вы помолитесь, что ли, перед началом матча, чтобы Господь вам спокойствия дал", - сказал Островский.

Отметим, что Обляков в текущем розыгрыше РПЛ провел 18 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи. Чалов в нынешнем розыгрыше чемпионата провел 17 матчей, забил пять голов и сделал четыре голевые передачи.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ (37 очков).

Источник: Sport24

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Чалов Обляков ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Приглашаем подписаться на канал "Футбол России" в Яндекс.Дзен!
Трофей чемпионата Европы привезли в Санкт-Петербург (видео)
Источник: ЦСКА не планирует продлевать контракт с Дзагоевым 3
"Мы ещё повоюем, не сомневаюсь". Черчесов пожелал здоровья Романцеву
Восстановление Азара затягивается
Гапон приступил к тренировкам с "Химками"
Казанский и Арустамян прокомментируют матч "Спартак" — "Краснодар" 1
Почеттино считает, что Мбаппе может достигнуть уровня Месси и Роналду
В "Зените" начали продажу масок с известными фразами игроков 4
Cтало известно, когда Головин начнет выходить в стартовом составе "Монако" 2
"Рубин" отправился на сбор в Турцию перед игрой с "Зенитом"
Корян, пропустивший два матча, возобновил тренировки с "Химками"
Кварацхелия, Гильерме и Деспотович в символической сборной 20-го тура РПЛ по версии OptaSports 1
Боня мечтает плюнуть Быстрову в лицо 17
Карпин пожелал выздоровления Романцеву
Рыжиков - о ситуации с "Тамбовом": в команде виноватых нет, виноватые сидят в кабинетах
Внучка Романцева рассказала, сколько он будет находится в больнице
"Эмоции на всю жизнь". "Спартак" показал несколько дней Никиты Патрея, которому оплатил протез Тедеско
Лукаку признан игроком месяца в Серии А
Вратарь "Ман Сити" Эдерсон создал столько же голевых моментов в АПЛ, сколько и Хавертц
Матч "Лацио" - "Торино" не состоится из-за вспышки коронавируса в составе туринцев
РФС уволит сотрудника, переместившего мяч на изображении с игрой рукой Мозеса 16
"Получили от приставов 22 тысячи рублей". Рыжиков рассказал о том, когда в последний раз "Тамбов" выдал ему зарплату
Экс-президент "Барселоны" Бартомеу выпущен под залог
Боня: Зарема - мощная личность. Болельщикам "Спартака" не стоит переживать по поводу ее роли в клубе 11
Боня: я как-то целовалась с Мбаппе, но я не знала, что ему тогда было 17 лет 8
Пресс-служба "Рубина" подшутила над возвращением Промеса в "Спартак" (видео) 7
Рыжиков: за ситуацию с "Тамбовом" никто не будет наказан 2
Священник посоветовал Чалову и Облякову молиться перед матчами 2
Канделаки назвала мракобесием мнение Кобелева о неспособности женщин разбираться в футболе 17
Все новости
-