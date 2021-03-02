"Рекомендую футболисту Чалову быть поспокойнее — тогда будет больше голов забивать. Я переживаю за него и за Облякова: когда они промахиваются в очередной раз, так расстраиваются… Ребята, вы помолитесь, что ли, перед началом матча, чтобы Господь вам спокойствия дал", - сказал Островский.
Отметим, что Обляков в текущем розыгрыше РПЛ провел 18 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи. Чалов в нынешнем розыгрыше чемпионата провел 17 матчей, забил пять голов и сделал четыре голевые передачи.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ (37 очков).
Источник: Sport24
Священник посоветовал Чалову и Облякову молиться перед матчами
Священник Павел Островский, являющийся болельщиком ЦСКА, посоветовал игрокам команды Федору Чалову и Ивану Облякову молиться перед матчами.
Фото: ЦСКА
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