"Мои цели в оставшихся матчах сезона? Главная задача в том, чтобы помочь ЦСКА добиваться побед. Я нападающий, моя цель – ворота соперника. Конкретнее? Подобные вещи никогда не озвучиваю. В том числе и потому, что футбол – командная игра. Самое важное – результат, которого добивается клуб в том или ином матче. Меня пригласили для того, чтобы помочь ЦСКА попасть в Лигу чемпионов, и я постараюсь сделать все для этого", - сказал Рондон.
Саломон Рондон перешел в ЦСКА в зимнее трансферное окно. Футболист арендован у китайского "Далянь Про" до конца сезона. 31-летний венесуэлец провел два матча за "армейцев". В матче 1/8 финала Кубка России против "СКА-Хабаровск" (2:0) он провел 36 минут, в игре 20-го тура РПЛ с "Локомотивом" (0:2) Рондон был заменен на 66-й минуте встречи. Результативных действий у него пока нет.
Напомним, в России Рондон играл за "Рубин" и "Зенит". В составе петербургской команды он становился чемпионом России в 2015 году. Всего в РПЛ он провел 74 матча, в которых забил 33 гола и сделал 8 результативных передач.
Саломон Рондон выступал также за "Вест Бромвич" и "Ньюкасл". За "Далянь Про", которому он принадлежит, у него 28 матчей и 14 забитых голов.
ЦСКА идет на 2-м месте в таблице РПЛ, набрав в 20-ти матчах 37 очков. 6 марта "армейцы" проведут домашний матч против "Ахмата". Начало матча в 14:00 мск.
Источник: Bobsoccer
Рондон: меня пригласили в ЦСКА, чтобы помочь команде попасть в Лигу чемпионов
Нападающий ЦСКА Саломон Рондон рассказал о целях в московской команде.
Фото: "Getty Images"
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