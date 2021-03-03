Бывший игрок "Милана" Меркель заявил о желании играть в РПЛ

Экс-полузащитник " Милана " Александр Меркель, ныне выступающий в Саудовской Аравии, сообщил о желании попробовать свои силы в Российской Премьер-Лиге.

Фото: ФК "Милан"

"Интересны ли мне чемпионаты России и Казахстана с точки зрения дальнейшей карьеры? Да, конечно. Я говорю по-русски и слежу за чемпионатами. Определённо могу представить, что буду играть там в будущем. Особенно для меня была бы интересна Российская Премьер-Лига", - приводит слова Меркеля Transfermarkt.ru.



Казахский футболист выступает за "Аль-Файсали". В нынешнем сезоне он принял участие в 20-и матчах во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и двумя результативными передачами.



Прошлым летом Меркель был близок к переходу в "Сочи". Профильный интернет-портал Transfermarkt.ru оценивает рыночную стоимость игрока в 1,5 млн евро.