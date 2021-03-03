"Интересны ли мне чемпионаты России и Казахстана с точки зрения дальнейшей карьеры? Да, конечно. Я говорю по-русски и слежу за чемпионатами. Определённо могу представить, что буду играть там в будущем. Особенно для меня была бы интересна Российская Премьер-Лига", - приводит слова Меркеля Transfermarkt.ru.
Казахский футболист выступает за "Аль-Файсали". В нынешнем сезоне он принял участие в 20-и матчах во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и двумя результативными передачами.
Прошлым летом Меркель был близок к переходу в "Сочи". Профильный интернет-портал Transfermarkt.ru оценивает рыночную стоимость игрока в 1,5 млн евро.
Бывший игрок "Милана" Меркель заявил о желании играть в РПЛ
Экс-полузащитник "Милана" Александр Меркель, ныне выступающий в Саудовской Аравии, сообщил о желании попробовать свои силы в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Милан"
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