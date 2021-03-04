Карасев назвал тренера, который много хамил судьям

Российский футбольный судья Сергей Карасев рассказал, кто из тренеров много хамил арбитрам.
Фото: ФК "Динамо"
"Не помню, чтобы кого-то перехлестывало. Только Дана Петреску, когда он работал в России. Вот это действительно был без тормозов человек. Очень сложно было подобрать ключи к его поведению — настолько эмоциональный, что сдерживать его могли только какие-то дисциплинарные санкции. Слова уже не помогали", - цитирует Карасева "Известия".

Напомним, что Петреску возглавлял "Кубань" с 2010 по 2012 год, после чего перешел на работу в московское "Динамо", где пробыл до 2014 года. В 2016-м 53-летний румынский специалист вернулся в краснодарский клуб, но проработал менее года.

С "Кубанью" в 2010 году Петреску стал победителем первого дивизиона России. На данным момент он находится без клуба, его последней командой был "ЧФР Клуж".

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Теги: Карасев Петреску Динамо Кубань
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