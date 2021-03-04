"В части самоотдачи и подходу к тренировочному процессу у нас были к Саше претензии, в декабре мы их высказали. Большого конфликта не было. С нашей стороны вопросы были, но Саша на них ответил. Из какой области? Мотивации. "Саш, что у тебя в голове, почему ты не показываешь свои качества?" В итоге он пообещал сделать всё невозможное, чтобы проявить себя. На сборах он кардинально поменял отношение к работе, не знаю, что ему мешало сделать это раньше", - приводит слова Мележикова "Чемпионат".
Напомним, что Кокорин перешел в "Спартак" в августе 2020 года на правах свободного агента. В первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги 29-летний нападающий принял участие в 8-и матчах, в которых забил 2 гола с пенальти и сделал 1 результативную передачу.
В январе Александр перебрался в итальянскую "Фиорентину". "Фиалкам" трансфер россиянина обошелся в 4,5 млн евро. Трудовое соглашение Кокорина с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. В Серии А игрок провел 3 матча, выходя на замену, и не отметился результативными действиями.
Директор "Спартака" рассказал о претензиях к Кокорину
Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал о беседе представителей клуба с экс-форвардом красно-белых Александром Кокориным, перешедшим в "Фиорентину".
Фото: ФК "Спартак"
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