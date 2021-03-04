Мележиков рассказал, довольно ли руководство "Спартака" зимним трансферным окном

Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков оценил прошедшее трансферное окно для своего клуба.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- Задачи, которые стояли перед клубом, выполнены, на данном этапе своей работой, наверное, довольны. А окончательно оценивать будем по результатам. Какие были задачи? Основное: усилить команду, купив игроков в старт, и трудоустроить тех, кто, по мнению клуба, не приносил пользы, но чье содержание было затратно. И на выход, и на вход - мы все реализовали, - передает слова Мележикова "Чемпионат".

Зимой 2021 года московский "Спартак" пополнили 25-летний опорный полузащитник из Нидерландов Йоррит Хендрикс, приобретенный у ПСВ за 700 тысяч евро, 29-летний атакующий полузащитник Квинси Промес, купленный в "Аяксе" за 8,5 млн евро, и вернувшийся из аренды в бразильском "Фламенго" 26-летний вингер Педро Роша. Покинули красно-белых 29-летний нападающий Александр Кокорин, проданный в "Фиорентину" за 4,5 млн евро, а также отправленные в аренду атакующие полузащитники 20-летний Остон Урунов (в "Уфу") и 21-летний Максим Глушенков (в "Химки"). При этом в клубе оказалось 9 легионеров (действующий лимит - 8), из-за чего Педро Рошу пришлось заявить за "Спартак-2".

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Теги: Спартак Промес Кокорин Роша Урунов Мележиков
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