- Согласен ли, что из-за долгих переговоров с Промесом возникли сложности с местом для Педро Роши и Бакаева? Лимит - это проблема для клуба. Будем ее решать. При хорошем предложении Роша уедет либо в Бразилию, либо в MLS. Что касается Бакаева, то проблемы здесь мы не видим. Зелимхан - наш игрок, который ярко играл полтора сезона назад. Клуб и Тедеско верят в футболиста, его не хотели никуда продавать, чтобы не усиливать конкурентов, - приводит слова Попова "Чемпионат".
После возвращения атакующего полузащитника из Нидерландов Квинси Промеса в составе "Спартака" оказалось 10 футболистов-иностранцев, в то время как действующая формула лимита на легионеров допускает их количество в заявке не более 8. После отъезда Остона Урунова в аренду в "Уфу" количество легионеров в "Спартаке" снизилось до 9. "Девятым лишним" был выбран Педро Роша, которого не заявили для участия в РПЛ за основную команду, а включили в состав "Спартака-2", выступающего в ФНЛ.
В "Спартаке" рассказали, что планируют делать с Педро Рошей и Бакаевым
Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов рассказал о дальнейших планах клуба в отношении атакующих полузащитников Педро Роши и Зелимхана Бакаева.
Фото: "Чемпионат"
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