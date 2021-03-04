Мележиков: у Урунова в нашей команде была одна дорога - в "Спартак-2"

Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал о перспективах в клубе полузащитника Остона Урунова.
Фото: ФК "Спартак"
- Газизов заявлял о большом спросе на Урунова с мешками денег? В том-то и проблема, что с мешками, которые нам обещали, никто не шел. Более-менее оформленное предложение было только от "Уфы". Они хотели выкуп за 1 миллион евро. Главное, что сейчас мы предоставили Урунову возможность выступать в РПЛ, игровое время прописано в соглашении. В нашей команде у него была одна дорога - в "Спартак-2". А дальше будем разбираться летом, - приводит слова Мележикова "Чемпионат".

20-летний узбекский полузащитник Остон Урунов перешел в "Спартак" из "Уфы" в августе 2020 года, сумма трансферной компенсации составила один миллион евро. В составе красно-белых футболист провел 9 матчей - 8 в Российской премьер-лиге без результативных действий и 1 в Кубке России, в котором забил 1 гол. 20 февраля Урунов был отправлен в аренду до конца сезона в "Уфу", за которую успел провести 1 встречу в РПЛ и 1 игру в Кубке России, отметившись результативной передачей.

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Теги: Спартак Спартак-2 Урунов Мележиков
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