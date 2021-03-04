- В какой-то момент Шамиль сам понял, что не справился с тем объемом и функциями, которые, возможно, не были детализированы при его устройстве на работу, но впоследствии на него свалились. Он хотел решать спортивные составляющие. Когда встал вопрос организации работы клуба, инфраструктуры, коммерческой деятельности, обеспечения соответствия ФФП, то делегировать обязанности он никому не захотел, а сам эти задачи не решал, - цитирует Мележикова "Чемпионат".
Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов пришел на эту должность в июле 2020 года, ранее он в течение последних десяти лет занимал аналогичный пост в "Уфе". Во время своей работы в клубе Леонида Федуна Газизов сделал несколько громких заявлений для прессы - так, было объявлено о намерении "бросить перчатку" в борьбе за чемпионство петербургскому "Зениту" и задекларированы принципы экономии средств при трансферах. 8 декабря 2020 года "Спартак" объявил об уходе Газизова с должности.
В "Спартаке" озвучили причины ухода из клуба Газизова
Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал о причинах, вынудивших покинуть клуб экс-генерального директора Шамиля Газизова.
Фото: ФК "Спартак"
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