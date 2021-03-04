В "Спартаке" озвучили причины ухода из клуба Газизова

Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал о причинах, вынудивших покинуть клуб экс-генерального директора Шамиля Газизова.
Фото: ФК "Спартак"
- В какой-то момент Шамиль сам понял, что не справился с тем объемом и функциями, которые, возможно, не были детализированы при его устройстве на работу, но впоследствии на него свалились. Он хотел решать спортивные составляющие. Когда встал вопрос организации работы клуба, инфраструктуры, коммерческой деятельности, обеспечения соответствия ФФП, то делегировать обязанности он никому не захотел, а сам эти задачи не решал, - цитирует Мележикова "Чемпионат".

Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов пришел на эту должность в июле 2020 года, ранее он в течение последних десяти лет занимал аналогичный пост в "Уфе". Во время своей работы в клубе Леонида Федуна Газизов сделал несколько громких заявлений для прессы - так, было объявлено о намерении "бросить перчатку" в борьбе за чемпионство петербургскому "Зениту" и задекларированы принципы экономии средств при трансферах. 8 декабря 2020 года "Спартак" объявил об уходе Газизова с должности.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак Газизов Мележиков
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(8)

Последние новости

Промес рассказал, кого хотел бы вернуть в "Спартак" из чемпионского состава 1
Широков: почему Тедеско нужно увольнять? Займет второе место, и что вы тогда будете говорить? 1
В "Спартаке" прокомментировали информацию о готовности Тедеско продлить контракт с клубом 2
ЦСКА поздравил Акинфеева с хет-триком (видео)
Мележиков: чемпионство к столетию клуба - не далекая цель, а задача, которую нужно выполнить позарез 1
Евсеев - о желании Хабиба сыграть за "Спартак": не воспринимаю это как шоу 1
"Крылья Советов" опубликовали видео заснеженной тренировки на стадионе "Металлург"
Тимощук рассказал о причинах слабой игры Барриоса 4
Мележиков: мы не запрещали Каррере пойти на фанатскую трибуну. Он сам не изъявил желания
Бильбао, Дублин и Глазго могут лишиться матчей Евро-2020
Мележиков рассказал о претензиях к Газизову со стороны "Спартака" 12
"Ливерпуль" поражением от "Челси" побил два исторических антирекорда 1
В "Спартаке" озвучили причины ухода из клуба Газизова 8
"Спартак" вспомнил прошлогоднюю победу над ЦСКА в ярком кубковом дерби (видео) 4
Мележиков: у меня сложилось впечатление, что Газизов выступал в роли агента Урунова
Н'Жи вернулся в общую группу "Динамо" после травмы 1
Мележиков: у Урунова в нашей команде была одна дорога - в "Спартак-2" 6
"Атлетик" Бильбао обыграл "Леванте" в овертайме и станет соперником "Барселоны" в финале Кубка Испании
Гол Маунта принес "Челси" выездную победу над "Ливерпулем" и место в топ-4 АПЛ 1
"Интер" победил в гостях "Парму" и упрочил свое лидерство в Серии А
Жена Мамаева: с моего телефона раздали десятки фальшивых интервью от моего имени 10
Спортивный директор "Спартака" рассказал о ситуации с Гулиевым, Мирзовым, Ташаевым и Селиховым 1
Ришарлисон стал первым бразильцем в истории АПЛ, забившим в 4 матчах подряд 1
"Рубин" показал подготовку к матчу с "Зенитом" (фото)
"Ростов" прокомментировал слова Попова о том, что клуб просил у "Спартака" 18 млн евро за Норманна 7
В "Спартаке" рассказали о текущей ситуации с Кутеповым 3
"Тоттенхэм" одержал победу над "Фулхэмом"
"Эвертон" обыграл "Вест Бромвич" и поднялся на 4-е место в АПЛ
В "Спартаке" рассказали, что планируют делать с Педро Рошей и Бакаевым 3
Широков: Деспотович сильнее Дзюбы 3
Все новости
-