- К нему накопились претензии - он считал себя единоличным исполнительным органом и вел себя чрезмерно самостоятельно. Что это значит? Газизов считал, что с мнением акционера и совета директоров не стоит считаться в достаточно дорогостоящих вопросах. Трансферы? Прежде всего. Не только плата денег, но и выбор игроков. Он считал, что должен решать все сам, - приводит слова Мележикова "Чемпионат".
52-летний Шамиль Газизов работал в московском "Спартаке" на посту генерального директора в период с июля по декабрь 2020 года. Ранее функционер в течение 10 лет занимал аналогичную должность в "Уфе". В период работы Газизова в "Спартаке" наиболее значимыми трансферами стали покупка у "Уфы" полузащитника Остона Урунова, аренда в "Челси" до конца сезона правого защитника Виктора Мозеса и подписание контракта со свободным агентом нападающим Александром Кокориным.
Мележиков рассказал о претензиях к Газизову со стороны "Спартака"
Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал о претензиях к экс-генеральному директору красно-белых Шамилю Газизову, появившихся в ходе его работы у руководства клуба.
Фото: ФК "Уфа"
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