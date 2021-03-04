Широков отметил, что "Спартаку" сейчас не нужно увольнять Тедеско. По его словам, тренеру следует дать время на исправления ситуации.
"Почему его нужно увольнять? Еще играть 10 туров. Займет второе место, и что вы тогда будете говорить? Да, сейчас у команды неудачный отрезок. Есть такие периоды, когда на все гладко. На кого менять тренера? Нас с вами не поставят. Дайте ему поработать хотя бы до паузы на сборные", - сказал Широков.
Напомним, ранее Тедеско заявил, что не намерен пролонгировать контракт со "Спартаком", рассчитанный до конца нынешнего сезона.
На данный момент "красно-белые" располагаются на четвертом месте в таблице РПЛ, имея в запасе 35 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Широков: почему Тедеско нужно увольнять? Займет второе место, и что вы тогда будете говорить?
Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался о ситуации с главным тренером "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: "Спартак"
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