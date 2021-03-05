Шварц отметил, что у тренеров и футболистов "Динамо" нет недооценки соперника. По словам наставника "бело-голубых", его команду ожидает сложный матч. Шварц добавил, что ему интересно посмотреть, как "Динамо" справится в игре первым номером.
"Никакой недооценки соперника нет, команда полностью будет готова. "Тамбов" полностью обновился с зимней паузы. Мы будем отталкиваться от своих идей. Понимаем, что нас ждет сложная игра. Каждый хочет заработать три очка, но мы понимаем, что будем фаворитами. Тем не менее мы должны быть сконцентрированы и те принципы игры, которые мы пропагандируем — мы должны показать. Также нам интересно посмотреть, как наша команда справится в игре первым номером", - сказал Шварц.
Отметим, что матч "Динамо" - "Тамбов" пройдет 7 марта. Начало - в 16.30 мск.
"Динамо" занимает шестое место в таблице РПЛ, набрав 33 очка. "Тамбов" идет 16-м (13 очков).
Источник: Спорт-Экспресс
Шварц - о матче с "Тамбовом": никакой недооценки соперника нет, "Динамо" полностью будет готово
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц высказался о предстоящем матче с "Тамбовом" в 21-м туре РПЛ.
Фото: TF-Images / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
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