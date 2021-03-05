Отметим, ранее Широков заявил, что заслуги Семина на посту главного тренера "Локомотива" переоценены.
Семин в ответ сказал, что не обращает внимания на слова Широкова. Также он отметил, что его не интересует мнение Романа.
"У меня ноль внимания к тому, что говорит Широков. Не хочу ему никак отвечать, зачем мне это? Мне совершенно не интересен этот человек и его мнение, вот и все. Его слова я не читал и читать не буду даже. Не важно, что и почему говорит Роман", - сказал Семин.
Источник: Sport24
Семин: у меня ноль внимания к тому, что говорит Широков. Мне он совершенно не интересен
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на критику в свой адрес со стороны бывшего игрока сборной России Романа Широкова.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!