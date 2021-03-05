"Говорил ли мне кто-то, что я похож на Кобейна? Да, говорили! И с Куртом Кобейном, и с некоторыми голливудскими актерами частенько сравнивают. Наверное, какое-то небольшое сходство есть. Особенно, когда у меня были длиннее волосы были.
Так что иногда посещает мысль: а может стоит научиться играть на гитаре и взять уроки вокала? Конечно, драматичная история этого великого музыканта меня расстраивает, но про сходство мне, конечно, не раз говорили", - сказал Тимощук.
Анатолий Тимощук выступал за "Зенит" с 2007 по 2009 год и с 2013 по 2015 год. За петербургскую команду он провел 150 матчей, забил 18 голов и сделал три результативных передачи.
В составе "сине-бело-голубых" он два раза становился чемпионом России (2007, 2015), становился обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА в 2008 году.
С марта 2017 года вошел в тренерский штаб "Зенита". Был ассистентом у Мирчи Луческу и Роберто Манчини. Сейчас он помогает нынешнему наставнику петербуржцев Сергею Семаку.
Источник: Sport24
Тимощук - о сходстве с Кобейном: иногда думаю, что стоит научиться играть на гитаре
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук рассказал, как относится к тому, что его сравнивают с музыкантом Куртом Кобейном.
Фото: "Getty Images"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!