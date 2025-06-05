Источник: Тихий покидает "Урарту" и нацелен на возвращение в Россию

Защитник "Урарту Дмитрий Тихий отказался продлевать контракт с армянским клубом и стал свободным агентом.





Фото: ФК "Химки"

Дмитрий Тихий принял решение покинуть «Урарту» на правах свободного агента. По информации журналиста Карпова, российский защитник отклонил предложение о новом контракте с улучшенными условиями, предпочтя вернуться в Россию.



В «Урарту» Тихий оказался после ухода из «Пари НН» и провел в армянском клубе три месяца под руководством Александра Гунько. За это время он провел 10 матчей и отметился одним голом и одной результативной передачей. Текущая рыночная стоимость защитника составляет 400 тысяч евро по версии Transfermarkt.



Ранее Тихий выступал за такие команды, как «Пари НН», «Химки», «Енисей», «Томь», «Факел», «Алания» и «Луч». Всего в РПЛ у 32-летнего защитника сыграно 79 матчей.