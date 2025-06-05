"Рубин" и "Сент-Этьен" борются за полузащитника "Маккаби" Джабера

Полузащитник «Маккаби» Хайфа Мохамед Джабер оказался в центре трансферной борьбы между «Сент-Этьеном» и казанским «Рубином».

Фото: IMAGO

Как сообщает Peuple Vert, казанцы предложили за 25-летнего футболиста €1,5 млн.



Французы, в свою очередь, готовы обменять Джабера на защитника Пьера Корню с доплатой. Сейчас «Маккаби» изучает оба варианта и в ближайшее время примет решение по трансферу.



Джабер является воспитанником «Маккаби» Хайфа. В прошедшем сезоне он провел 35 матчей, в которых сделал 3 результативные передачи. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 2 миллиона евро по версии Transfermarkt.

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Сент-Этьен