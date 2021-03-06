Источник: Николич хочет, чтобы Жемалетдинов остался в "Локомотиве"

Наставник "Локомотива" Марко Николич хочет, чтобы полузащитник Рифат Жемалетдинов остался в команде.
Фото: "Локомотив"
Ранее СМИ сообщили, что контракт Жемалетдинова с "Локо", истекающий следующим летом, не будет продлен. Вместе с тем Николич доволен игрой полузащитника и хочет, чтобы он остался в команде.

Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ 24-летний Жемалетдинов провел 12 матчей и не отличился результативными действиями.

Источник: Sport24

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Теги: Локомотив Жемалетдинов Николич
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