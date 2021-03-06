— Надеюсь, в игре с "Краснодаром" команда обретет свое лицо. На своем поле "Спартак" всегда фаворит. С таким соперником наверняка получится зрелищная и захватывающая игра, — цитирует Ледяхова "Матч ТВ".
В первом круге москвичи в гостях обыграли соперника (1:3).
После 20 туров "Спартак" с 35 очками занимает четвертую строчку турнирной таблицы Тинькофф Российской Премьер-лиги. "Краснодар" с 31 набранным очком идет на восьмой строчке.
Матч "Спартак" — "Краснодар" состоится сегодня, 7 марта. Начало: 19:00 мск.
Ледяхов: надеюсь, в игре с "Краснодаром" "Спартак" обретет свое лицо
Бывший тренер "Спартака" Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ "Спартак" — "Краснодар".
Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru
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