Федотов: сейчас лучшее поле в Сочи, приезжайте в Сочи

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов считает, что лучшее футбольное поле прямо сейчас находится в их городе.
Фото: ФК "Сочи"
— Видим, что даже в Ростове, где, казалось бы, погода более-менее благоприятствует росту травы, ее нет, потому что были сильные морозы в этом году. Мы смотрим Москву — там тоже травы нет. Сейчас лучшее поле в Сочи, приезжайте в Сочи, — цитирует Федотова Sport24.

Напомним, вчера перед игрой 21-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Сочи" в Ростове-на-Дону прошел снегопад, засыпав поле на местном стадионе.

54-летний Федотов стал главным тренером "Сочи" в конце 2019 года. В текущем сезоне клуб с 37 очками идет на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Сочи Федотов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Бывший игрок "Локомотива" Жалолиддинов продолжит карьеру в Узбекистане 1
Газзаев: Рондону еще рано петь дифирамбы 1
Андрей Канчельскис: «Ростов» и «Сочи» должны попасть в Лигу Европы 1 эксклюзив
Борис Игнатьев: «Сочи» был чуть ближе к победе, чем «Ростов» эксклюзив
"Cпартак" поздравил Соболева с днем рождения
Джанаев не знает, почему в него кидали снежки в матче с "Ростовом"
Федотов: сейчас лучшее поле в Сочи, приезжайте в Сочи
Ледяхов: надеюсь, в игре с "Краснодаром" "Спартак" обретет свое лицо 5
Корнаухов считает, что уровень игроков "Сочи" выше, чем "Ростова"
Стало известно, сколько пропустит Кокорин из-за травмы 9
Фергюсон — о кровоизлиянии в мозг: я постоянно думал, вернётся ли моя память, смогу ли я снова заговорить 1
Глебов прокомментировал ничью "Ростова" с "Сочи"
Идову: "Химки" были близки к победе в матче с "Ротором"
Бубнов: в мастерстве Рондон однозначно превосходит Чалова 2
Левандовски забил 22 гола в ворота "Боруссии" в 14 матчах. Это рекорд Бундеслиги
Глушаков: событие дня - впервые побывал на Мамаевом кургане. По игре впечатления двоякие 1
Левников рассказал, как его пригласили обслужить матч Кубка Греции
Экс-футболист "Вильярреала" пропал при попытке пересечь реку
"Барселона" — первый клуб, за который забили три игрока моложе 19 лет в одном сезоне Ла Лиги
Жена Карпина высказалась о возможном возвращении мужа в "Спартак" 8
Лодыгин не пропустил от "Панатинаикоса", позволив ПАСу одержать победу 1
"ПСЖ" вышел в 1/8 финала Кубка Франции, разгромив "Брест"
"Лестер" обыграл "Брайтон", уступая по ходу матча
"Барселона" на выезде победила "Осасуну", у Месси два голевых паса
Дубль Мораты помог "Ювентусу" одержать волевую победу над "Лацио" 1
«Ростов» без Норманна остановил боевую версию «Сочи». Но одержать первую весеннюю победу не смог 1
Петраков: потолок зарплат в ФНЛ по сути не работает
Кроос: хочу завершить карьеру в "Реале"
Маевский: ничья - закономерный итог матча с "Химками"
Заболотный, Нобоа и Бурмистров пропустят матч "Сочи" с "Локомотивом"
Все новости
-