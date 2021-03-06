— Видим, что даже в Ростове, где, казалось бы, погода более-менее благоприятствует росту травы, ее нет, потому что были сильные морозы в этом году. Мы смотрим Москву — там тоже травы нет. Сейчас лучшее поле в Сочи, приезжайте в Сочи, — цитирует Федотова Sport24.
Напомним, вчера перед игрой 21-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Сочи" в Ростове-на-Дону прошел снегопад, засыпав поле на местном стадионе.
54-летний Федотов стал главным тренером "Сочи" в конце 2019 года. В текущем сезоне клуб с 37 очками идет на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России.
Федотов: сейчас лучшее поле в Сочи, приезжайте в Сочи
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов считает, что лучшее футбольное поле прямо сейчас находится в их городе.
Фото: ФК "Сочи"
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