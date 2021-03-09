Герасимец: Макаров сделал из Сантоса и Ловрена клоунов

Бывший нападающий "Зенита" Сергей Герасимец высказался об игре защитников петербургской команды Деяна Ловрена и Дугласа Сантоса в матче против "Рубина" (1:2).
Фото: ФК "Зенит"
"В атаке "Зенит" и без Ракицкого должен играть быстрее, острее и разнообразнее. А вот на обороне уход Ярослава сказался гораздо больше. Останься он в центре обороны, Макарову такой гол забить было бы гораздо сложнее. Хотя победный мяч «Рубина» и действия пары Ловрен - Сантос заслуживает отдельного разбора.

Начну издалека. Сколько в месяц зарабатывают эти два иностранца - хорват Ловрен и бразилец Сантос? Наверное, больше, чем весь "Рубин", включая молодежную и вторую команду. Но Денис Макаров делает этих защитников, как клоунов. Сначала трижды обыгрывает Ловрена, потом прицельно пробивает из-под Сантоса. Возникает вопрос - зачем "Зениту" нужны легионеры за такие деньги, если они в добавленное время вдвоем упускают одного нападающего, чей гол может аукнуться в конце чемпионата?" - сказал Герасимец.

Казанский "Рубин" обыграл в матче 21-го тура Российской Премьер-лиги "Зенит" со счетом 2:1. Счет в матче открыл Джордже Деспотович, реализовавший пенальти на 41-й минуте. Сердар Азмун на 75-й минуте счет сравнял, но на 2-й компенсированной минуте Денис Макаров вновь вывел вперед казанский клуб. Нападающий "Зенита" Артем Дзюба на 98-й минуте не сумел забить с одиннадцатиметровой отметки, удар отразил вратарь казанской команды Юрий Дюпин.

"Зенит" остался на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Команда Семака имеет в активе 42 очка после 21-го матча. В 2021 году "сине-бело-голубые" провели три матча, в которых не одержали ни одной победы. "Зенит" уступил тульскому "Арсеналу" (1:2) в матче 1/8 финала Кубка России и сыграли вничью с "Ростовом" (2:2) в матче 20-го тура РПЛ.

В 22-м туре российского чемпионата "Зенит" дома сыграет против "Ахмата". Матч пройдет 13 марта и начнется в 16:30 мск.

Сергей Герасимец выступал за "Зенит" с 1997 по 1999 год. В составе команды он стал обладателем Кубка России (1999 год).

Источник: "Спорт уик-энд"

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Теги: Герасимец Зенит Ловрен Дуглас Сантос Рубин
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