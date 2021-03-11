- "Динамо" тоже находится в хорошей форме, в последних матчах они играют очень убедительно, побеждают. "Спартаку" предстоит очень трудная игра. Не думаю, что в этом матче будет забито много голов, потому что команды будут внимательно присматриваться друг к другу. Если делать какой-то прогноз, то я, наверное, склоняюсь к ничейному результату, - передает слова Кечинова "Евро-Футбол.Ру".
"Динамо" находится на пятой строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги, в активе бело-голубых 36 очков. "Спартак" занимает в чемпионате третье место с 38 набранными очками. 20 февраля команды встречались между собой в рамках 1/8 финала Кубка России, победу со счетом 2:0 и путевку в четвертьфинал турнира завоевало "Динамо".
Кечинов спрогнозировал исход матча "Динамо" - "Спартак"
Экс-нападающий "Спартака" Валерий Кечинов дал прогноз на матч 22 тура РПЛ между своим бывшим клубом и московским "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!