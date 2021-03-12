— Это не камень в чей-то огород, но прежде чем покупать футболиста, его надо оценивать с учетом стиля команды. Было ясно: игрок формата Гайча — нападающий-столб — не подходит под тактику ЦСКА, он не покажет лучших качеств, — цитирует Овчинникова Sport24.
Напомним, 22-летний Гайч стал игроком ЦСКА летом прошлого года за 8,5 млн евро. За полгода в составе российского клуба аргентинец провел 18 матчей, в которых забил гол и отдал голевую передачу. Сейчас Гайч на правах аренды играет за итальянский "Беневенто".
Овчинников был тренером ЦСКА с 2014 по 2020 год. Недавно он заявил, что рано или поздно покинул клуб, потому что у них разные видения футбола с наставником "армейцев" Виктором Гончаренко.
Овчинников: было ясно, что Гайч не подходит под тактику ЦСКА
Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников считает, что покупка форварда Адольфо Гайча изначально была не оправдана.
Фото: ПФК ЦСКА
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