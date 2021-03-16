Ананидзе: для завершения карьеры я еще пока маленький

Экс-полузащитник "Спартак" Жано Ананидзе высказался по поводу возможного завершения карьеры.
Фото: "Getty Images"
"Планирую ещё поиграть. Для завершения карьеры я ещё пока маленький: и по росту, и по возрасту. Сейчас нет такой травмы, чтобы мне была нужна какая-то операция. Пока не думал о завершении карьеры. У меня же ещё после Кипра было воспаление колена. Проводил реабилитацию, но не всё получилось так, как надо" - сказал Ананидзе.

Жано Ананидзе выступал за "Спартак" с 2009 по 2019 год. В этот период он уходил в аренду в "Ростов" (2013 год) и "Крылья Советов" (2019 год). В составе "красно-белых" он провел 140 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 17 результативных передач.

Последним клубом Ананидзе был "Ротор", за который он не провел ни одного матча. Также он выступал за кипрский "Анортосис". За него он сыграл 6 матчей.

В составе сборной Грузии 28-летний Ананидзе дебютировал в сентябре 2009 года. В национальной команде он провел 45 матчей и забил 7 мячей.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Ананидзе Спартак
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