"Когда ЦСКА в твоем сердце - готов на все, что угодно!" Чепчугов - о съемках в ролике перед матчем с "Зенитом"

Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал о съемках в промо-ролике "армейцев" перед матчем 23-го тура РПЛ против "Зенита".
Фото: "Чемпионат"
"На съемки промо-ролика меня пригласила Екатерина Кирильчева, главный редактор ЦСКА ТВ, девушка с приятным голосом. При поддержке мистера Романа Юрьевича (Бабаева - генерального директора ЦСКА - прим. Rusfootball.info).

Я мгновенно откликнулся: когда ЦСКА в твоем сердце - готов на все, что угодно! Мы провели добрые полтора часа в приятной атмосфере съемок. Было здорово!

В ближайшее время мы обязательно поговорим с руководством - возможно, о работе в структуре ЦСКА. Я буду счастлив увидеться с ними!" - сказал Чепчугов.

Напомним, сегодня пресс-служба ЦСКА опубликовала промо-ролик перед игрой 23-го тура Российской Премьер-лиги против "Зенита". Главным героем ролика стал бывший голкипер армейской команды Сергей Чепчугов. ЦСКА вспоминает момент из 21-го тура РПЛ, когда "Зенит", тогда игравший с "Рубином" в Казани, забыл игровую форму в Санкт-Петербурге. Клубу пришлось заказывать дополнительный самолет, чтобы привезти игровые комплекты игроков.

Сергей Чепчугов выступал в составе ЦСКА с 2010 по 2017 год. За армейский клуб он провел 28 матчей, в девяти встречах он оставлял свои ворота "сухими".

Матч 23-го тура РПЛ ЦСКА - "Зенит" пройдет сегодня, 17 марта, в Москве. Стартовый свисток будет дан в 20:00 мск. "Зенит" лидирует в чемпионате России, набрав в 22-х играх 45 очков. "Армейцы" располагаются на 3-й строчке, имея в активе 40 очков. Игра первого круга между этими командами закончилась победой "Зенита" со счетом 2:1.

Источник: Sport24

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Теги: Чепчугов ЦСКА Зенит
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