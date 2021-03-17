"У нас любое нововведение сначала отрицают. Допускаю, что от Fan ID будет положительный эффект. Посмотрим, вдруг всем понравится. Никто же не знает, что будет.
Это же не просто так придумали - инициатива от наших силовых структур, а мы ее исполняем. Мы же носим маски в аэропорту - нормально, привыкли, хотя сначала все возмущались. Мнение клубов учитывалось полгода назад, «Рубин» поддержал идею тестового режима Fan ID. На чемпионате мира было очень удобно пользоваться этой системой", - сказал Сайманов.
Напомним, сегодня Российская Премьер-лига запускает систему добровольной идентификации болельщиков. Как сообщается на официальном сайте Российской Премьер-лиги, идентификация представляет из себя процесс добровольной регистрации и авторизации болельщиков, который будет осуществлен посредством сервиса Премьер Pass. Система будет предоставлять специальные предложения от клубов.
Продажа билетов на сайтах клубов будет доступна с 24-го тура текущего сезона.
"Рубин" ближайший матч проведет 19 марта. В матче 23-го тура Российской Премьер-лиги казанский клуб проведет домашний матч против "Химок". Игра пройдет на стадионе "Центральный" из-за плохого качества газона на основной арене "Рубина" - "Ак Барс Арене". Стартовый свисток будет дан в 19:00 мск.
"Рубин" идет на 6-м месте, набрав в 22-х матчах 37 очков.
Источник: Sport24
Гендиректор "Рубина": допускаю, что от Fan ID будет положительный эффект
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов прокомментировал информацию о запуске системы добровольной идентификации болельщиков на российских стадионах.
Фото: ФК "Рубин"
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