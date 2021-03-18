Селюк: Гончаренко – это мелкий тренер для мелкой команды, уровень "Уфы", "Тамбова"

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об наставнике ЦСКА Викторе Гончаренко.
Фото: ПФК ЦСКА
— Я первый сказал, что Гончаренко не справляется со своими обязанностями, это видно. За все время работы он не достиг результата. ЦСКА с ним становится все хуже, хуже и хуже.

Гончаренко – это мелкий тренер для мелкой команды, уровень "Уфы", "Тамбова", белорусского клуба, — цитирует Селюка News.ru.

Виктор Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. За это время команда выиграла Суперкубок России. В нынешнем сезоне "армейцы" с 40 очками идут на третьей строчке турнирной таблицы Тинькофф Российской Премьер-лиги с 40 очками.

Вчера ЦСКА проиграл "Зениту" (2:3) и довел отставание от петербургского клуба до восьми очков.

Дмитрий Селюк является агентом защитника "Ротора" Седрика Гогуа, принадлежащего ЦСКА.

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Теги: ЦСКА Селюк Уфа Тамбов Гончаренко
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