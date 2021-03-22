Милутинович заявил, что главный ресурс "Динамо" - молодые футболисты. По его мнению, вскоре они изменят картину российского футбола.
"В чем я вижу главный ресурс "Динамо"? Определенно, молодежь. Эти игроки через полтора-два года должны поменять картину российского футбола. У них с самого начала карьеры правильный подход: они будут следить за собой, работать по определенному индивидуальному плану. Я должен продемонстрировать им все детали, научить профессионализму. Если они сейчас начнут делать работу, по которой занимаются лучшие игроки мира, мы достигнем желаемого", - сказал Милутинович.
Отметим, что Милутинович работал в миланском "Интере". Также он сотрудничал со сборной Хорватии на ЧМ-2018. С 2020 года он работает со сборной Сербии, где отвечает за медицинскую службу и физическую подготовку.
Источник: Sport24
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Милутинович: молодые игроки "Динамо" через полтора-два года должны поменять картину российского футбола
Сербский профессор Андрея Милутинович, зимой ставший куратором научно-спортивного направления в "Динамо", высказался о молодых игроках клуба.
Фото: РИА Новости
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