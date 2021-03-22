Широков: более логично было бы доверить пост главного тренера ЦСКА братьям Березуцким

Экс-полузащитник ЦСКА Роман Широков высказал мнение, что на пост главного тренера "армейцев" можно поставить братьев Березуцких.
Фото: Reuters
"Я не знаю Олича как тренера, поэтому мне сложно сказать, что он может улучшить результаты ЦСКА в этом сезоне. Будем смотреть, как он проявит себя. С моей точки зрения было бы более логично, чтобы пост доверили братьям Березуцким, но видимо у ЦСКА другое понимание на этот счет. Вася давно в системе армейцев, он знает всех игроков, да и менять по большому счету ничего не надо было бы. Сложно сказать, насколько оправдано сейчас назначение Олича. Наверное, было бы правильно это сделать зимой. Нельзя сказать, что ЦСКА шатало в этом сезоне, они всегда были стабильны, находились в пятерке, были и на втором месте. Я думаю, что они так до последнего тура и будут бодаться", - сказал Широков.

Напомним, что сегодня, 22 марта, официальный сайт ЦСКА объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Виктором Гончаренко. Данное решение было принято обоюдно. Бывший наставник ЦСКА уже прокомментировал свой уход из армейской команды.

Гончаренко работал в ЦСКА с декабря 2016 года. По информации ряда источников, на посту главного тренера армейского клуба его заменит бывший футболист красно-синих Ивица Олич. Сообщается, что о назначении хорвата будет объявлено в ближайшее время.

Ранее ЦСКА объявил, что братья Березуцкие останутся в тренерском штабе "армейцев" после увольнения Виктора Гончаренко.

По итогам 23-х туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на 5-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 40 очков. 4 апреля "армейцы" на выезде встретятся с "Тамбовом" в рамках чемпионата России. Стартовый свисток матча прозвучит на "Мордовия Арене" в 16:30 по московскому времени.

Роман Широков провел в составе ЦСКА 9 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал одну голевую передачу.

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Теги: Широков ЦСКА Гончаренко Олич Березуцкий В Березуцкий А
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